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Kerem Aktürkoğlu Benfica kariyerine ilk 11'de, golle ve galibiyetle başladı

Portekiz'in Benfica takımına transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de çıktığı ilk maçında bir gol atıp takımının galibiyetinde önemli bir paya sahip oldu.

Şenhan Bolelli  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
Kerem Aktürkoğlu Benfica kariyerine ilk 11'de, golle ve galibiyetle başladı Fotoğraf: Zed Jameson/AA

Madrid

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 5. haftasında Benfica sahasında oynadığı maçta Santa Clara'yı 4-1 mağlup etti.

Konuk ekip, karşılaşmanın 1. dakikasında Vinicius'un golüyle öne geçse de 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında zor ve ters bir vuruşla topu ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi.

Benfica'nın diğer gollerini Florentino Luis (Dk. 34), Antonio Silva (Dk. 47) ve Angel Di Maria (Dk. 58) attı.

Yeni teknik direktörü Bruno Lage ile ilk maçına çıkan Benfica'da iki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kököçü ilk 11'de yer aldı.

Kerem, 73. dakikada yerini Schjelderup'a bırakırken, Orkun ise 82. dakikada sahadan çıkarak yerine Barreiro oyuna dahil oldu.

Puanını 10'a çıkaran Benfica, lider Sporting Lizbon'un 5 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

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