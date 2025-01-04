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Kenan Yıldız'ın golü İtalya Süper Kupası yarı finalinde Juventus'a yetmedi

İtalya Süper Kupası yarı finalinde Milan, Juventus'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

Fatih Erel  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Kenan Yıldız'ın golü İtalya Süper Kupası yarı finalinde Juventus'a yetmedi Fotoğraf: Mohammed Saad/AA

İstanbul

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan maçın ilk yarısını Juventus, 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 21. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.

Milan, karşılaşmanın 71. dakikasında Christian Pulisic'in penaltı golüyle eşitliği yakalarken 75. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı gol ile 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Milan, bu sonuçla adını finale yazdırdı.

Milan ile Inter'in karşılaşacağı İtalya Süper Kupa Finali, 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Inter, Atalanta, Juventus ve Milan'ın mücadele ettiği İtalya Süper Kupa organizasyonu Suudi Arabistan'da düzenleniyor.

Dün oynanan diğer yarı final maçında Inter, Atalanta'yı 2-0 yenerek finale adını yazdırmıştı.

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