Kenan Yıldız'ın 2 gol attığı maçta Juventus, Inter ile 4-4 berabere kaldı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 2 gol attığı maçta Inter ile deplasmanda 4-4 berabere kaldı.
Ankara
Serie A'da 9. haftanın en önemli maçında Inter sahasında Juventus'u konuk etti.
Inter, ilk yarıyı Piotr Zielinski (2) ve Henrikh Mkhitaryan'ın golleriyle 3-2 önde tamamladı. Juventus'un ilk yarıdaki golleri ise Dusan Vlahovic ve Timothy Weah'tan geldi. Inter, 53. dakikada Denzel Dumfries'in golüyle 4-2 öne geçti.
Karşılaşmanın 62. dakikasında Weah'ın yerine oyuna giren milli futbolcu Kenan Yıldız, maça damga vurdu. Kenan, 71. dakikada attığı golle önce farkı 1'e indirdi, 82. dakikada ise Juventus'a 1 puanı getiren golü attı ve karşılaşma 4-4 sona erdi.
Serie A'da bu sezon ilk gollerini atan 19 yaşındaki milli futbolcu, takımına 1 puanı kazandırdı.
Inter puanını 18'e çıkararak haftayı 2'inci, Juventus ise 17'ye yükselterek 3'üncü sırada kapattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.