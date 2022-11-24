Dolar
18.63
Euro
19.42
Altın
1,755.36
ETH/USDT
1,211.50
BTC/USDT
16,695.00
BIST 100
4,875.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 81 ilden gelen öğretmenlerle Ulus'taki Birinci Meclis'te düzenlenen programda konuşuyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara’da UMED iş birliğinde İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen Dijital Medya Paneli'ne katılıyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul'da ‘’Tarım Varsa Hayat Var Projesi Gazeteci Buluşması'’nda konuşuyor Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin basın toplantısı düzenleniyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Katar ve Senegal, ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Senegal ile karşılaşacak.

Yunus Kaymaz   | 24.11.2022
Katar ve Senegal, ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak

Doha

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu yönetecek.

Açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

Sadio Mane'den yoksun kupada mücadele eden Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Müzik üniversitesi öğrencilerinden şehit Aybüke öğretmen için video klip
Bartın'da selde yıkılanların yerine yapılan 4 köprü ulaşıma açıldı
Şırnak ve Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-15' operasyonu başlatıldı
Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir logoyla kutladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 500 imam hatip ve müezzin kayyım alacak

Benzer haberler

Katar ve Senegal, ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak

Katar ve Senegal, ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak

İngiltere, ABD karşısında ikinci galibiyetini arayacak

Belçika, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

Katar'a gelen Dünya Kupası taraftarları İslam'la tanışıyor

Katar'a gelen Dünya Kupası taraftarları İslam'la tanışıyor
Türk dondurmacı, Dünya Kupası'na gelen futbolseverleri "Maraş dondurmasıyla" tanıştırıyor

Türk dondurmacı, Dünya Kupası'na gelen futbolseverleri "Maraş dondurmasıyla" tanıştırıyor
2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar art arda geliyor

2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar art arda geliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet