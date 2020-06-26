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Katar ve FIFA, Arap ülkelerinin katılacağı futbol şampiyonası düzenleyecek

Katar Futbol Federasyonu ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, gelecek yıl Arap milli takımlarının katılacağı bir şampiyona düzenleyecek.

Serdar Bıtmez,Hamdi Yıldız   | 26.06.2020
Katar ve FIFA, Arap ülkelerinin katılacağı futbol şampiyonası düzenleyecek

Doha

Katar Futbol Federasyonu (QFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), gelecek yıl Arap milli takımlarının katılacağı bir şampiyona düzenleyecek.

QFA'dan yapılan açıklamada, başkent Doha'da 1-18 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonanın, 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık açısından önemli olduğu belirtildi.

Şampiyonaya, 22 Arap ülkesinin milli futbol takımlarının katılacağı kaydedildi.

Katar, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

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