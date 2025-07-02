Dolar
39.78
Euro
47.09
Altın
3,357.25
ETH/USDT
2,591.10
BTC/USDT
109,337.00
BIST 100
10,189.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Doha Yunus Emre Enstitüsü'nde "Dönüşüm Çağında Osmanlı-Arap entelektüelleri" konuşuldu

Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) "Dönüşüm Çağında Osmanlı-Arap entelektüelleri" konulu konferans düzenlendi.

Ali Altunkaya  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Doha Yunus Emre Enstitüsü'nde "Dönüşüm Çağında Osmanlı-Arap entelektüelleri" konuşuldu Fotoğraf: Ali Altunkaya/AA

Doha

Konferansta, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Harvard Üniversitesi Misafir Araştırmacısı Dr. M. Fatih Çalışır, YEE Doha Koordinatörü Enver Gedik ve Katar'daki akademisyenler, Türk ve yabancı öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İngilizce ve Arapça olarak eş zamanlı tercüme ile düzenlenen konferansta, 17. yüzyıl Osmanlı entelektüel hayatına damga vuran Arap kökenli âlimlerin rolü ele alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çalışır, İbrahim el-Kûrânî, Abdülkadir el-Bağdâdî ve Ebubekir Behram ed-Dımaşkî gibi entelektüel isimlerin, Osmanlı coğrafyasında bilim, tasavvuf ve edebiyat alanlarındaki katkılarından bahsetti.

"17. Yüzyıl bir gerileme değil, dönüşüm çağıydı"

Çalışır, geleneksel tarih yazımında 17. Yüzyılın "gerileme dönemi" olarak nitelendirilmesine karşı çıkarak, bu dönemin aslında entelektüel ve bilimsel açıdan dinamik bir dönüşüm sürecine tanıklık ettiğini vurguladı.

Örnek olarak, 1670'lerde Atlas Minor'un Osmanlı Türkçesine çevrilmesi projesini gösteren Çalışır, bu çevirinin Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa'nın himayesinde ve Ebubekir Behram ed-Dımaşkî liderliğinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu proje, Osmanlıların Avrupa'daki bilimsel gelişmelere kayıtsız kalmadığının en somut kanıtıdır." dedi.

Abdülkadir el-Bağdâdî'nin, Sultan IV. Mehmed'in Lehistan seferine katılması ve Fazıl Ahmed Paşa'ya eserlerini takdim etmesinin, Osmanlı-Arap entelektüel iş birliğinin önemli bir örneği olduğunun altını çizen Çalışır, şöyle konuştu:

"Bu âlimlerin hikâyeleri, bize Osmanlı-Arap dünyasında bilginin nasıl dolaştığını ve dönüştüğünü yeniden düşünmemiz için ilham vermeli. 17. Yüzyıl, artık 'gerileme' değil, 'yenilenme' perspektifiyle ele alınmalı."

Etkinlik, katılımcıların soruları ve plaket takdimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den, CHP Genel Başkanı Özel'in yargı mensuplarını hedef alan sözlerine ilişkin açıklama
İzmir, Kütahya ve Bursa'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor
Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüşmede Gazze'deki soykırımın unutturulmasına izin verilmeyeceği vurguladı
DMM, "orman yangınlarına müdahalede yetersiz kalındığı" iddialarını yalanladı
Sharjah-İstanbul seferini yapan uçak, motor arızası nedeniyle Esenboğa'ya acil iniş yaptı

Benzer haberler

Doha Yunus Emre Enstitüsü'nde "Dönüşüm Çağında Osmanlı-Arap entelektüelleri" konuşuldu

Doha Yunus Emre Enstitüsü'nde "Dönüşüm Çağında Osmanlı-Arap entelektüelleri" konuşuldu

Katar'da Türk imzası: Katara Cami

Senegalli askerler Türkçe diplomalarını aldı

Roma'da "Mistisizm: Doğu ile Batının Buluştuğu Köprü" sempozyumu düzenlendi

Roma'da "Mistisizm: Doğu ile Batının Buluştuğu Köprü" sempozyumu düzenlendi
Körfez ülkelerinden Washington ile Tahran arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısı

Körfez ülkelerinden Washington ile Tahran arasında nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısı
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet