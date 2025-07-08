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Dünya

Starlink, Katar'da faaliyete geçti

SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink, Katar'da resmen hizmete girdi.

Ali Altunkaya  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
Starlink, Katar'da faaliyete geçti

Doha

ABD'li milyarder Elon Musk, X sosyal medya hesabından sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'in yeni atılımlarına ilişkin bilgi verdi.

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Musk, "Starlink artık Katar'da" ifadesini kullandı.

Katar Havayolları (Qatar Airways) daha önce filosunu Starlink ile donatmaya başlayarak yolculara belirli uçuşlarda ücretsiz ve ultra hızlı Wi-Fi hizmeti sunduğunu açıklamıştı.

Starlink, daha önce Kosova'da da hizmet vermeye başladıklarını duyurmuştu.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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