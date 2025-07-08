Starlink, Katar'da faaliyete geçti
SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink, Katar'da resmen hizmete girdi.
Doha
ABD'li milyarder Elon Musk, X sosyal medya hesabından sahibi olduğu SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink'in yeni atılımlarına ilişkin bilgi verdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Musk, "Starlink artık Katar'da" ifadesini kullandı.
Katar Havayolları (Qatar Airways) daha önce filosunu Starlink ile donatmaya başlayarak yolculara belirli uçuşlarda ücretsiz ve ultra hızlı Wi-Fi hizmeti sunduğunu açıklamıştı.
Starlink, daha önce Kosova'da da hizmet vermeye başladıklarını duyurmuştu.
SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.