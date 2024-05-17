Dolar
32.24
Euro
35.04
Altın
2,409.67
ETH/USDT
3,097.30
BTC/USDT
67,163.00
BIST 100
10,643.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya'da İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu Açılış Programı’nda konuşuyor.
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Juventus, teknik direktör Allegri'yi davranışları nedeniyle görevinden aldı

İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kulübün değerleriyle bağdaşmayan davranışları nedeniyle görevinden alındığını duyurdu.

Fatih Erel  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Juventus, teknik direktör Allegri'yi davranışları nedeniyle görevinden aldı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İtalyan teknik adamın geçen çarşamba günü oynanan İtalya Kupası finali sırasında ve sonrasında kulübün değerleriyle bağdaşmayan davranışları nedeniyle görevinden alındığı belirtildi.

İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 1-0 yenerek kupayı kazanmıştı.

Maçın 90+5. dakikasında bir pozisyonda hakeme sert tepkisinden ötürü Allegri, doğrudan kırmızı kart görmüştü. Kırmızı kart gören İtalyan teknik adam, ceket ve kravatını saha kenarında çıkartıp yere atarak soyunma odasına gitmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri sürüyor
İstanbul'daki PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüphelilere ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı
Türkiye, 33. Arap Birliği Zirvesi'ndeki Filistin ile ilgili kararları memnuniyetle karşıladı
Deniz Kuvvetleri 19 Mayıs'ta 43 gemi ile 27 limanı ziyaret edecek
Bakan Göktaş: Türk dünyasının ortak mirasını bizden sonraki nesillere aktarmayı önemli bir adım olarak görüyoruz

Benzer haberler

Juventus, teknik direktör Allegri'yi davranışları nedeniyle görevinden aldı

Juventus, teknik direktör Allegri'yi davranışları nedeniyle görevinden aldı

Samsunsporlu Carlo Holse, asist yapmaktan çok gol atmayı seviyor

Kayserispor'da hedef "kritik" maçı kazanarak son 90 dakikaya rahat çıkmak

Trabzonspor, İstanbul'da 6 günde lig ve kupada iki hedef maçına çıkacak

Trabzonspor, İstanbul'da 6 günde lig ve kupada iki hedef maçına çıkacak
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak
Konyaspor, ligde kalma mücadelesini son maça bırakmak istemiyor

Konyaspor, ligde kalma mücadelesini son maça bırakmak istemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet