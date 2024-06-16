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İtalya, Arnavutluk karşısında geriden gelip kazandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İtalya, geriye düştüğü mücadelede Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.

Hilmi Sever  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
İtalya, Arnavutluk karşısında geriden gelip kazandı Fotoğraf: Hesham Elsherif/AA

Berlin

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İtalya, Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.

Maçın 23. saniyesinde Arnavutluk öne geçti. İtalya savunmasında Dimarco'nun kendi ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında topu kapan Bajrami'nin sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

11. dakikada İtalya eşitliği yakaladı. İtalya'nın sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde, Pellegrini'nin arka direğe yaptığı ortada altıpas içinde Bastoni meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 1-1

16. dakikada İtalya üstünlüğü yakaladı. Arnavut savunmasından seken topu ceza yayı içinde önünde bulan Barella'nın sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-1

33. dakikada İtalya 3. golüne yaklaştı. Scamacca'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Frattesi'nin aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Arnavutluk beraberliğe yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Manaj, meşin yuvarlağı göğsüyle yumuşattı. Manaj'ın ceza sahasında sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Donnarumma'ya çarpan top ters tarafa açıldı, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı İtalya 2-1 kazandı.

İtalya geriden gelip kazandı

Arnavutluk karşısında 23. saniyede yediği golle geriye düşen İtalya, çabuk toparlandı. Turnuvanın son şampiyonu 11. dakikada Bastoni ve 16. dakikada Barella'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı.

İtalya ilk maç sonunda puanını 3'e yükseltirken, Arnavutluk puanla tanışamadı.

Avrupa Şampiyonası tarihinin en hızlı golü Bajrami'den

Avrupa Şampiyonası tarihinin en hızlı golünü Arnavut oyuncu Nedim Bajrami attı.

İtalya karşısında 23. saniyede fileleri havalandıran Bajrami, şampiyona tarihinin en hızlı golü rekorunu kırdı.

Turnuva tarihinin bugüne kadarki en hızlı golünü EURO 2004'te Rus oyuncu Dmitri Krichenko 67. saniyede Yunanistan'a karşı atmıştı.

Manaj ve Muçi ikinci yarıda oyunda

Arnavutluk Milli Takımı'nda Süper Lig'de forma giyen iki oyuncu, yedekler arasında başladıkları mücadelenin ikinci yarısında forma şansı buldu.

Sivassporlu Rey Manaj karşılaşmanın 77. dakikasında Broja'nın yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaşlı Ernest Muçi ise 87. dakikada Nedim Bajrami'nin yerine oyuna girdi ve kalan dakikalarda İtalya'ya karşı forma giydi.

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