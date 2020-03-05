Euro
6.79
Dolar
6.08
BIST 100
112,864.30
Altın
1,645.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 30 Mayıs'ta yapılacak final maçının biletlerinde, en düşük fiyat olarak 70 avro belirlendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 05.03.2020
İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı

Ankara

İstanbul'da 30 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa çıkarıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları, 70 avro (476 lira) ile 600 avro (4 bin 86 lira) arasında değişiyor.

Finali canlı izlemek isteyen 6 binin üzerinde futbolsever, UEFA'nın internet sitesinden 12 Mart Perşembe TSİ 16.00'ya kadar satışa sunulacak biletlerden faydalanabilecek.

Turnuvada finale kalacak takımların taraftarlarına toplam 40 bin adet (her biri için 20 bin adet) bilet ayrıldı.

Geçen yılki UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle aynı fiyatlarda satılan biletler ve kategorileri şöyle:

Kategori 4: 70 avro

Kategori 3: 180 avro

Kategori 2: 450 avro

Kategori 1: 600 avro

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib krizi ve NATO'nun pozisyonu
Arjantin’de yeni Kirchnerizm ve IMF ile ilişkiler
Merkez bankaları koronavirüse karşı faiz silahını çekti
İdlib krizi: BM çıkmazda, AB için son şans
İdlib denkleminde İran'ın tavrı

Benzer haberler

İstanbul'daki finalin biletleri satışa çıktı

İstanbul'daki finalin biletleri satışa çıktı

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı

Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

Manchester City, Madrid'den avantajla dönüyor

Manchester City, Madrid'den avantajla dönüyor
Bayern Münih tur kapısını araladı

Bayern Münih tur kapısını araladı
AnadoluJet'ten yurt dışına 1 dolardan başlayan fiyatlarla yolculuk imkanı

AnadoluJet'ten yurt dışına 1 dolardan başlayan fiyatlarla yolculuk imkanı