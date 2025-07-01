Dolar
39.85
Euro
46.98
Altın
3,336.94
ETH/USDT
2,465.90
BTC/USDT
106,915.00
BIST 100
10,057.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

TMSF, İstikbal Mobilya ve Akfel Gaz Grubu Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'yi (İstikbal Mobilya) satışa çıkardı.

Tunahan Kükürt  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
TMSF, İstikbal Mobilya ve Akfel Gaz Grubu Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

İstanbul

TMSF'nin Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin satışına ilişkin ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, muhammen bedeli 21 milyon dolar olarak belirlenen Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 2 milyon 100 bin dolar teminat ücreti yatırılması ve 28 Temmuz saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 29 Temmuz'da saat 14.30'da Fon'un Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Mülkiyeti Hazine'de bulunan İstikbal Mobilya ise 12 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı ihaleye İhaleye katılabilmek için 625 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 29 Eylül'de saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 30 Eylül'de saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı istasyonlar işletmeye kapatıldı
İstanbul merkezli terör operasyonlarında 29 zanlı yakalandı
Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Bolu Göynük'teki orman yangınında 35 hektarlık alan zarar gördü

Benzer haberler

TMSF, İstikbal Mobilya ve Akfel Gaz Grubu Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

TMSF, İstikbal Mobilya ve Akfel Gaz Grubu Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

Türkiye, Orta Koridor için Dünya Bankasından 660 bin dolar finansman temin etti

İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesinin süresi uzatıldı

Tütün ve tütün mamulleri ihracatı 7 yıl sonra 1 milyar doları aştı

Tütün ve tütün mamulleri ihracatı 7 yıl sonra 1 milyar doları aştı
AB, Çinli firmaların tıbbi cihaz ihalelerine kısıtlama getirdi

AB, Çinli firmaların tıbbi cihaz ihalelerine kısıtlama getirdi
Konut satışlarında mayısta çifte rekor kırıldı

Konut satışlarında mayısta çifte rekor kırıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet