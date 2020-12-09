İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo'nun PSG maçındaki kırmızı kartı donduruldu
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yardımcı antrenör Webo'nun PSG maçındaki kırmızı kartının dondurulduğunu, bu akşamki maçta yer alacağını duyurdu.
Istanbul
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.
Webo, iki takım arasında bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesinde yer alabilecek.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.
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