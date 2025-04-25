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İşitme engelli voleybol milli takımları ünvanlarını koruma peşinde

İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkcı, Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda zirvede yer almak istediklerini söyledi.

Orhan Kuzu  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
İşitme engelli voleybol milli takımları ünvanlarını koruma peşinde Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 21-27 Nisan tarihlerinde Karabük'te düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası'nı takip etmek için kente gelen Çarkcı, AA muhabirine, şampiyonanın iyi geçtiğini söyledi.

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Çarkcı, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın (Deaflympics) Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım'da düzenleneceğini anımsatarak, "Ona hazırlanıyoruz. Türkiye şampiyonasında da genç oyuncularımızı belirlemek istiyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak altyapıyla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Onları değerlendireceğiz. Önce gençlerle kamp yapacağız. Ardından da olimpik takımımızı belirleyeceğiz. Onunla ilgili yaklaşık 2-2,5 ay kamp süresi yaşayacağız." diye konuştu.

İşitme engellilerde erkek milli takımın dünya birincisi, kadın milli takımının da dünya ikincisi olduğunu dile getiren Çarkcı, "Şu ana kadar 3 olimpiyat, 4 dünya, 3 de Avrupa şampiyonluğumuz var. Ünvanımızı korumak ve bayrağımızı tekrar dalgalandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

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