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Inter, teknik direktör Inzaghi'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Inter, teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesini uzattı.

Barış Seçkin   | 21.06.2022
Inter, teknik direktör Inzaghi'nin sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Roma

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Inzaghi'nin sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Inter Kulübü, 46 yaşındaki teknik adamın sözleşmesini yenilemekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Inzaghi, geçen yıl geldiği Inter'de 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası kazanma başarısı göstermiş, Serie A'da ise şampiyonluğu son haftalara kadar kovalamış ancak rakibi Milan'a kaptırarak ikinci olmuştu.

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