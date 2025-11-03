Roma'da Orta Çağ'dan kalma kulenin bir kısmı restorasyon sırasında çöktü
İtalya'nın başkenti Roma'da Orta Çağ'dan kalma "Torre dei Conti" kulesinde restorasyon çalışmaları sürdüğü sırada öğlen saatlerinde iki farklı çökme hadisesi yaşandı.
Roma
Başkentin merkezindeki "Roma Forumu"ndan geçen Fori Imperiali Bulvarı'na bakan ve 13. yüzyılda inşa edilen "Torre dei Conti" kulesinde, restorasyon çalışmaları sürerken, yerel saatle önce 11.30 daha sonra 13.00 civarında iki çökme hadisesi yaşandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ulusal basına yansıyan haberlere göre, ilk çökme sırasında molozların altında kalarak ağır yaralanan 64 yaşındaki 1 işçi hastanede tedavi altına alındı.
Olay anında kulede sıkışıp kalan 3 kişi, İtalyan itfaiyesinin merdivenli aracıyla kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin enkaz altında sıkışıp kalan 1 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ederken, kulede ikinci çökme yaşandı.
Roma'nın en yoğun turistik muhitinde bulunan kuledeki çökme hadiseleri çevrede korku ve endişeye yol açtı.
İkinci çökme sırasında kurtarma operasyonu yürüten itfaiye erlerinin yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Olay yerinde bir açıklama yapan Roma Valisi Lamberto Giannini, yeni bir çökme riskinin halen çok yüksek olduğunu belirtti.
Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de ilk çökmenin, 1930'larda inşa edilen bir payandanın çökmesi sonucu meydana geldiği, ikinci çökmenin ise iç döşeme levhasında yaşandığı bilgisini paylaştı.
Bu arada, olayla ilgili Roma Cumhuriyet Başsavcılığının da ihmalkarlık sonucu oluşan yaralanmalarla ilgili soruşturma başlattığı basına yansıdı.
Kulede mahsur kalan işçi 11 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Kulenin içinde mahsur kalan bir işçi, 11 saat süren kurtarma operasyonu neticesinde enkazdan sağ çıkarıldı.
Başkentin merkezindeki Fori Imperiali Bulvarı'na bakan ve 13. yüzyılda inşa edilen "Torre dei Conti" kulesinde restorasyon çalışmaları devam ederken, bir kısımda yaşanan çökme hadiseleri uzun süren bir kurtarma operasyonuna sahne oldu.
Orta Çağ'dan kalma kulede restorasyon faaliyetlerinde yer alan ve çökmeler yaşandığında kule içindeki enkazda sıkışıp kalan 66 yaşındaki Rumen işçi, arama-kurtarma ekiplerinin 11 saat süren operasyonuyla enkazdan sağ çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerinin, kulenin dar bir camından güçlükle çıkardığı ve itfaiye merdiveniyle indirdiği yaralı işçi, ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.
Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de kurtarma operasyonunun ardından olay yerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İşçi enkazdan sağ çıkarıldı. Şimdi bir ambulansta. Temkinli bir teşhis konuldu ve şimdi hepimiz onun hayatta kalmasını umuyoruz. Kendisi artık sağlık çalışanlarımıza emanet." dedi.
İtalyan ANSA ajansının sağlık ekiplerine dayandırdığı haberinde, işçinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.
13. yüzyılda dönemin Papası 3. Innocentius tarafından yaptırılan "Torre dei Conti" kulesi, papalığın gücünü simgelemenin yanı sıra o dönem için savunma maksadı da taşıyordu.
Söz konusu kule, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Kovid-19 sonrası temin ettiği toparlanma fonu çerçevesinde uzun bir süredir kapsamlı restorasyon altındaydı.
Çökme hadiselerinden önce, kulenin 2026 yılında yeniden ziyarete açılması gündemdeydi.
Tarihi kulede restorasyon çalışmaları sürerken, dün yerel saatle önce 11.30'da daha sonra da itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu 13.00 civarında olmak üzere iki çökme hadisesi yaşanmıştı.
İlk aşamada 64 yaşındaki 1 işçi yaralı olarak çıkarılmış, 3 kişi itfaiye merdiveninin yardımıyla kurtarılmıştı.
Olayla ilgili Roma Cumhuriyet Başsavcılığı da ihmalkarlık sonucu oluşan yaralanmalarla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.