Dünya

İtalyan Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

İtalya'nın kuzeyindeki Alp Dağları'nda çığ düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Barış Seçkin  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
İtalyan Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

Roma

İtalyan ANSA ajansının haberinde kuzeydeki Alto Adige Bölgesi’nden geçen Alp Dağları’nın Ortles mevkisinde dün akşamüstü çığ düştüğü belirtildi.

Çığ düştüğü sırada dağda bulunan Alman kayakçı grubunun etkilendiği ve ilk aşamada 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dağda bu sabah saatlerinde çığ düşen yamaçta yeniden başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 2 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla olayda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

İtalyan Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

İtalyan Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi

