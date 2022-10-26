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Dünya

İtalya'da sağ hükümetten düzensiz göçte "kapalı liman" politikasına geri dönüş sinyali

İtalya'da yeni göreve gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Akdeniz'de kurtarma operasyonları yapan iki sivil toplum kuruluşu gemisinin mevzuatlara uygun hareket etmediklerini bildirdi.

Barış Seçkin   | 26.10.2022
İtalya'da sağ hükümetten düzensiz göçte "kapalı liman" politikasına geri dönüş sinyali

Roma

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, İçişleri Bakanı Piantedosi'nin, Akdeniz'in orta kesiminde düzensiz göçmenleri kurtaran iki Avrupalı sivil toplum kuruluşuna ait biri Norveç bayraklı "Ocean Viking", diğeri Almanya bayraklı "Humanity 1" isimli gemilerin, sınır güvenliği ve kontrolü ile yasa dışı göçle mücadele konusunda uluslararası ve İtalya'nın mevzuatlarına uygun davranmadığına ilişkin bir yönerge imzaladığı kaydedildi.

Haberlerde, yönergede, bu gemilere İtalyan karasularına giriş yasağının da getirilmesinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu arada, Ocean Viking gemisi, Akdeniz'de farklı operasyonlarda kurtardığı 202 kişiyle Malta’nın güneyinde, Humanity-1 gemisi ise denizden kurtardığı yaklaşık 180 kişiyle Sicilya'nın doğusunda seyrine devam ediyor.

Ocean Viking gemisini işleten SOS Akdeniz isimli STK'dan İçişleri Bakanlığının son yönergesine ilişkin AGI ajansına yapılan açıklamada, yasalara saygılı hareket edildiği belirtilerek, STK’nın her faaliyetini yetkililere bildirdiği ifade edildi.

SOS Humanity isimli STK da "Deniz kanunlarını izliyoruz. İnsanları kurtarıyoruz. İtalyan makamlarından herhangi bir bildiri almadık." açıklamasını yaptı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, söz konusu gelişme, düzensiz göç konusunda "Kapalı liman" politikasının geri dönüş sinyalleri olarak aktarıldı.

Haberlerde, yeni İçişleri Bakanı Piantedosi'nin "kapalı liman" politikasını 2018-2019’da uygulayan dönemin bakanı Matteo Salvini’nin özel kalemi olduğu hatırlatıldı.

Benzer politika 2018-2019 döneminde de uygulanmıştı

İtalya'da "kapalı liman" olarak anılan düzensiz göçü önleme politikası, 2018-2019 döneminde de uygulanmıştı.

O dönem kurulan 1. Giuseppe Conte hükümetinde 14 ay boyunca İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen bugünün Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, bu sürede uyguladığı "kapalı liman" politikasıyla düzensiz göçmen taşıyan teknelerin ve onları kurtaran STK gemilerinin İtalya’ya yanaşmasına izin vermeyip, onları denizde bekletmesiyle gündem olmuştu.

Salvini hakkında o dönem iki ayrı olay üzerinden davalar açılmıştı.

Matteo Salvini, İçişleri Bakanı olduğu Temmuz 2019'da Akdeniz'de 131 göçmeni kurtaran İtalyan sahil güvenlik gemisi "Gregoretti"nin ülke limanlarına yanaşmasına izin vermediği için insanları alıkoyma suçlamasıyla yargılandığı ön duruşma sürecinde Mayıs 2021’de aklanmıştı.

Salvini, yine İçişleri Bakanı olduğu Ağustos 2019'da İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı 147 göçmeni 19 gün boyunca denizde bekletmiş, Open Arms gemisinin karaya yanaşmasına izin vermemişti.

Palermo Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Salvini hakkında görevi kötüye kullanma ve insanları alıkoyma suçlamaları yöneltilmişti. Salvini'nin bu davadaki yargılaması ise devam ediyor.

Diğer yandan, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz şubesinin paylaştığı verilere göre, Ocak 2021 - 24 Ekim 2022 döneminde Akdeniz'in orta kesimindeki düzensiz göç güzergahında, denizi geçmeye çalışan en az 2 bin 836 göçmen hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, İtalya'ya deniz üzerinden ulaşan düzensiz göçmen sayısı yıl başından bugüne kadar 79 bin 208 oldu.


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