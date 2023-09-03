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Inter, sahasında Fiorentina'yı farklı yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Inter, sahasında Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Inter, sahasında Fiorentina'yı farklı yendi Fotoğraf: Piero Cruciatti/AA

İstanbul

Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Marcus Thuram, 53 ve 73. dakikalarda Lautaro Martinez ile 58. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.

Milli futbolcu, Inter formasıyla bu sezon ilk golünü kaydetti.

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Inter, bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken, Fiorentina 4 puanda kaldı.

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