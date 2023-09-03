Inter, sahasında Fiorentina'yı farklı yendi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Inter, sahasında Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti.
İstanbul
Ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Marcus Thuram, 53 ve 73. dakikalarda Lautaro Martinez ile 58. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı.
Milli futbolcu, Inter formasıyla bu sezon ilk golünü kaydetti.
Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Inter, bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken, Fiorentina 4 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.