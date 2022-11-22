Dolar
18.63
Euro
19.16
Altın
1,747.28
ETH/USDT
1,085.60
BTC/USDT
15,713.00
BIST 100
4,684.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nda konuşuyor Vefat eden gazeteci Hıncal Uluç için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

İngiltere'nin en iyi kupa başlangıcı basında coşkulu karşılandı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İran'ı 6-2 yenerek tarihinin en iyi başlangıcına imza atan İngiltere, basından tam not aldı.

Yunus Kaymaz   | 22.11.2022
İngiltere'nin en iyi kupa başlangıcı basında coşkulu karşılandı

Doha

İngiliz gazetelerinden Daily Telegraph, "Aslanlar şahlandı", Times, "Genç aslanlar İran'ı parçaladı", Daily Mail ise "Altı gol, kükreyen üç aslan ve kendinden geçen bir ülke." manşetiyle farklı galibiyeti okurlarına duyurdu.

Gazeteler, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltında hayatını kaybetmesi nedeniyle Dünya Kupası'na yansıyan ve İngiltere maçına damga vuran protestoları da manşetten verdi.

Metro gazetesi, İranlı futbolcuların milli marşlarını söylemeyerek protestolara destek vermesi için, İngiltere Futbol Federasyonunun sembolü aslanlarla oyuncuları özdeşleştirerek, "Aslanların cesareti" başlığını kullandı.

"İran için bir maçtan daha fazlası" yorumunu yapan Guardian ise dünkü karşılaşmadan üzerinde "kadın" yazan büyük bir İran bayrağının fotoğrafını paylaştı.

Carlos Queiroz protestolara tepkili

İran'ın başına üçüncü kez geçen Portekizli teknik adam Carlos Queiroz, futbolcuların protestolar nedeniyle kupaya odaklanamamasından şikayetçi.

"Statta tüm İranlılara kapımız açık" diyen deneyimli teknik adam, "Eleştiri yapmakta herkes özgür. Sadece futbolla ilgili olmayan konularla takımı rahatsız etmeye gelenler hoş karşılanmıyor. Onlar sadece basit futbol çocukları. Onların tek bir hayali var, futbol oynamak. Dünya Kupası'nın şu anda gerçekleşiyor olması onların suçu değil." diye konuştu.

Queiroz, "Bu çocukların son birkaç gündür neler yaşadığını hayal bile edemezsiniz. Bu, fikirlerimizin, duygularımızın, inançlarımızın olmadığı anlamına gelmiyor. Elbette var. Ve doğru zaman geldiğinde bu duygularımızı ifade edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutların kuraları çekildi
İstanbul'un barajlarında doluluk son 12 ayın en düşük seviyesinde
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
"PARS IV 6x6 Özel Operasyon Araçları" törenle teslim edildi
Karkamış ve Kilis halkı terörü lanetliyor

Benzer haberler

İngiltere'nin en iyi kupa başlangıcı basında coşkulu karşılandı

İngiltere'nin en iyi kupa başlangıcı basında coşkulu karşılandı

İran, UAEA'nın aleyhte kararına karşılık Fordo'da uranyumu yüzde 60 zenginleştirmeye başladı

Belçika, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Kanada karşısında

ABD ile Galler berabere kaldı

ABD ile Galler berabere kaldı
İngiltere, B Grubu'ndaki ilk maçında İran'ı 6-2 mağlup etti

İngiltere, B Grubu'ndaki ilk maçında İran'ı 6-2 mağlup etti
İngiltere: AB yasalarına uyuma dayalı herhangi bir ilişki peşinde koşmayacağız

İngiltere: AB yasalarına uyuma dayalı herhangi bir ilişki peşinde koşmayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet