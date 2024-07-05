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İngiltere ile İsviçre, yarın EURO 2024'te yarı final için sahaya çıkacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde yarın İngiltere ile İsviçre karşı karşıya gelecek.

Süha Gür  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
İngiltere ile İsviçre, yarın EURO 2024'te yarı final için sahaya çıkacak

Düsseldorf

Düsseldorf Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Alman hakem Daniel Siebert ise dördüncü hakem görevini üstlenecek.

Çeyrek final yolları

Şampiyonaya İngiltere, C Grubu'nda başladı. Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı grubu 3 maç sonunda 5 puanla tamamlayan İngilizler, lider olarak son 16 turuna yükseldi.

İngiltere, grubunda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 2 gol atıp kalesinde 1 gol gördü.

Son 16 turunda Slovakya ile karşılaşan İngiltere, turnuvanın en unutulmayacak maçlarından birini oynadı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere, 1-0 geride olduğu müsabakada 90+5. dakikada bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı ve uzatmalarda rakibini geçmeyi başardı.

Turnuvanın flaş ekiplerinden İsviçre ise ev sahibi Almanya'nın yer aldığı A Grubu'nda organizasyona başladı. Almanya'nın arkasında 1 galibiyet ve 2 beraberlikle ikinci sırada yer alan İsviçre, 5 puan toplarken 5 gol atıp 3 gol yedi.

Son 16 turunda son şampiyon İtalya ile karşılaşan İsviçre, tamamını üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 2-0'la geçerek çeyrek finale ulaştı.

Rekabette İngiltere üstünlüğü

EURO 2024 çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek İngiltere ile İsviçre arasındaki karşılaşmalarda İngilizlerin üstünlüğü dikkati çekiyor.

İki ülke yarın 28. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 27 karşılaşmada İngiltere 18 kez kazanırken, 6 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. İsviçre, sadece 3 kez kazanabildi.

İngiltere'nin 59 golüne, İsviçre 20 golle yanıt verdi.

Tek eksik İngiltere'de

İngiltere'de, zorlu İsviçre karşılaşması öncesinde bir oyuncu cezalı durumda bulunuyor.

İngiltere'de 2 sarı kartı bulunan Marc Guehi, İsviçre karşısında oynayamayacak.

Bellingham, Foden, Gallagher, Mainoo, Trippier ise kart görmesi durumunda bir sonraki müsabakada yer alamayacak.

İsviçre'de ise Freuler, Ndoye, Rodriguez, Sierro ve Xhaka, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Muhtemel 11'ler

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Shaw, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

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