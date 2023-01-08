İlk kez düzenlenen United Cup tenis turnuvasında ABD şampiyon oldu
Teniste ABD, İtalya'yı 4-0 yenerek ilk kez düzenlenen United Cup'ta şampiyon oldu.
İstanbul
Avustralya'da düzenlenen organizasyonun finalinde, kadın ve erkek tenisçilerden oluşan ABD ile İtalya takımı mücadele etti.
Erkeklerde ABD'li Taylor Fritz, İtalyan Matteo Berrettini'yi 7-6(4), 7-6(6)'lık setlerle yenerken, Frances Tiafoe ise Lorenzo Musetti'yi 6-2 kazandığı ilk set sonrasında omuzundan sakatlığı bulunan İtalyan raketin maça devam edememesi nedeniyle hükmen mağlup etti.
Kadınlarda ABD'li tenisçilerden Jessica Pegula, İtalyan rakibi Martina Trevisan'ı 6-4, 6-2'lik setlerle ABD'li Madison Keys ise İtalyan Lucia Bronzetti'yi 6-3, 6-2 setlerle yendi.
Final maçlarında, erkeklerde iki ve kadınlarda iki maç olmak üzere İtalya takımı karşısında toplam 4 maçtan da galip ayrılan ABD takımı şampiyonluğa ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.