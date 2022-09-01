Hull City, geçen sezon Hatayspor forması giyen Traore'yi kadrosuna kattı
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, geçen sezon Hatayspor forması giyen Adama Traore'yi kadrosuna kattı.
İstanbul
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, "Hull City, Malili Adama Traore ile 2 yıllık anlaşma imzaladı." bilgisi verildi.
27 yaşındaki Malili oyuncunun, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz transfer edildiği duyuruldu.
Orta saha oyuncusu, Mali Milli Takımı formasını da 30 kez giydi ve 3 gol attı.
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