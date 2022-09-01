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Hull City, geçen sezon Hatayspor forması giyen Traore'yi kadrosuna kattı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, geçen sezon Hatayspor forması giyen Adama Traore'yi kadrosuna kattı.

Fatih Erel   | 01.09.2022
Hull City, geçen sezon Hatayspor forması giyen Traore'yi kadrosuna kattı

İstanbul

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpten yapılan açıklamada, "Hull City, Malili Adama Traore ile 2 yıllık anlaşma imzaladı." bilgisi verildi.

27 yaşındaki Malili oyuncunun, Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz transfer edildiği duyuruldu.

Orta saha oyuncusu, Mali Milli Takımı formasını da 30 kez giydi ve 3 gol attı.


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