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Hollanda, Dünya Kupası'nda son 16 turu bileti için Katar ile karşılaşacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile ev sahibi Katar, yarın A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçlarında karşı karşıya gelecek.

Emre Doğan   | 28.11.2022
Hollanda, Dünya Kupası'nda son 16 turu bileti için Katar ile karşılaşacak Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Doha

Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Maçı Gambiyalı hakem Bakary Gassama yönetecek.

Oynadığı 2 maçta hanesine 4 puan yazdıran Hollanda, A Grubu'nda averajla lider durumda bulunuyor. Henüz puan elde edemeyen Katar'ın ise turnuvaya grup aşamasında veda etmesi kesinleşti.

Hollanda, Katar'ı mağlup etmesi ya da sahadan bir puanla ayrılması durumunda son 16 turuna yükselecek. "Portakallar" yenilmesi halinde ise gruptan çıkabilmek için Ekvador'un Senegal'e üstünlük kurmasını bekleyecek.

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