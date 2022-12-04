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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Hırvatistan ile Japonya, son 16 turunda karşılaşacak

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile grup aşamasında sergilediği performansla dikkati çeken Japonya, yarın son 16 turu mücadelesine çıkacak.

Emre Doğan   | 04.12.2022
Hırvatistan ile Japonya, son 16 turunda karşılaşacak

Doha

Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Maçı ABD'li hakem Ismail Elfath yönetecek.

E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

2018 Rusya'da final oynayan Hırvatistan ise F Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. İkisi de grup aşamasında olmak üzere 2006 Almanya'da oynanan maç 0-0 berabere tamamlanırken, Fransa 1998'deki mücadeleyi Hırvatistan 1-0 kazanmıştı.

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