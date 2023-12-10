Dolar
28.97
Euro
31.19
Altın
2,004.16
ETH/USDT
2,338.30
BTC/USDT
43,689.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asist kaydettiği maçta Inter, Udinese'yi 4-0 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asist kaydettiği maçta Udinese'yi 4-0 mağlup etti.

Fatih Erel  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asist kaydettiği maçta Inter, Udinese'yi 4-0 yendi Fotoğraf: Piero Cruciatti/AA

İstanbul

Ev sahibi ekip Inter'de karşılaşmanın ilk golünü 29 yaşındaki milli futbolcu 37. dakikada penaltıdan kaydederken maçın diğer gollerini Hakan Çalhanoğlu'nun asistiyle 42. dakikada Federico Dimarco, 44. dakikada Marcus Thuram ve 84. dakikada Lautaro Martinez attı.

Bu sonuçla Inter, Serie A'da 15. haftayı 38 puanla zirvede tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta heyelan yaşanan bölgede ikinci toprak kayması meydana geldi
Kars ile Ağrı'da tırlar, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı
İİT ve Arap Birliği Temas Grubu "Gazze'deki savaşın durdurulması" için Kanada'da görüşmeler yaptı
Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Huzurumuzu bozan kim olursa olsun 112'yi arayarak ihbar edin

Benzer haberler

Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asist kaydettiği maçta Inter, Udinese'yi 4-0 yendi

Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asist kaydettiği maçta Inter, Udinese'yi 4-0 yendi

Derbinin galibi Fenerbahçe

Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü mağlup etti

Altınordu, Türk futbolunun yıldızlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arıyor

Altınordu, Türk futbolunun yıldızlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde arıyor
Pendikspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Pendikspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Sivasspor'da ilk yarı hedefi puan cetvelinin üst sıraları

Sivasspor'da ilk yarı hedefi puan cetvelinin üst sıraları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet