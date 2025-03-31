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Haaland'ın kariyerine başladığı Norveç'in Bryne Kulübü, maçın oyuncusuna yumurta hediye etti

Norveçli yıldız golcü Erling Haaland'ın kariyerine başladığı Bryne Futbol Kulübü, Bodo/Glimt'e 1-0 yenildikleri maçın oyuncusuna 4 koli yumurta hediye etti.

Fatih Erel  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Haaland'ın kariyerine başladığı Norveç'in Bryne Kulübü, maçın oyuncusuna yumurta hediye etti

İstanbul

Norveç liginde dün oynanan maçta Bodo/Glimt'e 1-0 yenilen Bryne'de kaleci Jan de Boer, bir penaltı kurtarışı ve karşılaşmadaki iyi performansı sayesinde maçın oyuncusu seçildi ve kulübü tarafından 4 koli yumurta ile ödüllendirildi.

Yumurta ödülü tercihi, kulübün yerel tarım ve hayvancılık ile olan bağlarından kaynaklanıyor.

Taraftarlar, kulübün çiftçilikle olan bağları nedeniyle bir VIP bilet hizmeti olarak saha kenarında Traktör kepçesi üstünde de maçları seyredebiliyor.

Kulüp, gelecek hafta maçın oyuncusunu bu sefer yerel süt ile ödüllendirecek.

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