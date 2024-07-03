Galibiyet coşkusu meydanlara taştı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ın başarısı meydanlarda coşkuyla kutlandı.
Ankara
Galibiyetin ardından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.
Coşkulu kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile Milli Takım lehine tezahüratlarda bulundu. Kutlamalara araçlarıyla katılanlar da korna çalarak galibiyet sevincine ortak oldu.
Bazı vatandaşlar "Türk Polis Teşkilatı" sloganı atarak görevi başındaki polislere destek verdi.
Öte yandan, üzerinde milli formayla kutlamalara katılan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, vatandaşlarla fotoğraf çektirip sevince ortak oldu, Milli Takım lehine yapılan tezahüratlara eşlik etti.
İstanbul
Ay-yıldızlı futbolcuların turnuvanın son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kalmasının ardından Taksim Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, büyük sevinç yaşadı. Meşaleler yakarak sevinç gösterileri yapan vatandaşlar, tezahüratlarla milli takıma destek verdi. Polis ekipleri, kutlamalar dolayısıyla Taksim Meydanı ve çevresinde önlem aldı.
Milli takımın başarısı, kentin diğer önemli meydan ve caddelerinde de coşkuyla kutlandı. Çeşitli semtlerde araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, tur atarak galibiyet sevinci yaşadı.
İzmir
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak'ta Gündoğdu Meydanı ve Göztepe'de, Karşıyaka'da Bostanlı Sahili'nde dev ekran kuruldu.
Maçı heyecanla takip eden yüzlerce taraftar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
Türkiye'nin Avusturya karşısındaki 2-1'lik galibiyetinin ardından vatandaşlar meydanda büyük sevinç yaşadı.
Coşkulu kabalık, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla kentte milli takımın başarısını doyasıya kutladı.
Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Aydın
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'na dev ekran kuruldu.
Alanın tamamen dolduğu meydanda vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi.
Milli takımın galibiyetinin ardından alanda toplananlar büyük sevinç yaşadı, kutlama yaptı.
Kutlamaya katılan İrem Erbu, "Çok güzel bir maçtı, her zaman olduğu gibi Türkiye ile gurur duyuyoruz." dedi.
Denizli
Denizli'de vatandaşlar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı izledi.
Maçı milli takımın kazanmasının ardından taraftarlar ellerindeki meşaleleri yakıp Türk bayraklarını salladı, tezahürat yaptı.
Kampüs bölgesinde de maçı takip edenler araçlarıyla konvoy yaparak sevinç gösterisinde bulundu.
Manisa
Manisa'da vatandaşlar il merkezinde Ulupark ve Atatürk Kent Parkı'nda, Turgutlu ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulan dev ekranlardan maçı takip etti.
Müsabakanın bitiş düdüğüyle vatandaşlar il merkezinde Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile Turgutlu'da Atatürk Bulvarı'nda kutlama yaptı.
Diyarbakır
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde vatandaşlar, TÜGVA bahçesinde kurulan dev ekrandan maçın heyecanını yaşadı.
Vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'ün son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmesinin sevincini Türkiye ve Filistin bayraklarıyla kutladı.
Siirt
Siirt'te de Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kuruldu.
Milli takım forması giyen ve Türk bayrağı taşıyan bazı vatandaşlar, aileleriyle Türkiye-Avusturya karşılaşmasını dev ekrandan izledi.
Türkiye'nin golleriyle büyük sevinç yaşayan vatandaşlar, bitiş düdüğünün ardından galibiyeti kutladı.
Vatandaşlar elinde meşalelerle davul çalarak halay çekti.
Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar, korna çalarak sevinç gösterisinde bulundu.
Etkinliğe, Vali Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Şırnak
Şırnak'ta ise A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetinin ardından vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek kutlama yaptı.
Araç konvoyu oluşturan vatandaşlar, korna çalarak A Milli Futbol Takımı'nın galibiyet sevincini yaşadı.
Çorum
Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı'na kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, bitiş düdüğüyle birlikte galibiyet sevinci yaşadı.
Vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'ün son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmesinin sevincini araç konvoyuyla kutladı.
Araçlarıyla Gazi Caddesi'ne çıkan vatandaşlar, korna çalarak galibiyeti kutladı.
Cenevre
Cenevre kentindeki yüzlerce Türk vatandaşı, Türkiye-Avusturya müsabakasını kentteki Plainpalais Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izledi.
Ellerinde Türk bayrakları ve Türk takımlarının formalarıyla karşılaşmayı izleyen taraftarlar, zaman zaman tezahürat yaparak A Milli Takımı'nın coşkusuna ortak oldu.
Türk taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.
Şehir meydanında galibiyeti kutlayan Türk vatandaşlarına yoldan geçen araçlar korna çalarak eşlik etti.
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