Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynanan maçın ardından Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 yendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 mağlup etti.

Can Öcal  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 3-0 yendi Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Amsterdam

14. dakikada Singo'nun sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı önüne aldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Pasveer, meşin yuvarlağı çeldi.

18. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası civarında bulunan Osimhen, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Pasveer, soluna yatarak yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

34. dakikada Mokio'nun ceza yayı çevresinden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

37. dakikada Godts'un pasıyla ceza sahası sağ kanadında meşin yuvarlakla buluşan Gaaei'nin ön direğe doğru yönlendirdiği topu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

38. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan dönen topu önünde bulan Gloukh, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

52. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Sallai'nin ceza yayı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Pasveer elinden kaçırdı. Hollandalı file bekçisi, altıpas çizgisi önündeki Osimhen'den önce meşin yuvarlağı kontrol etti.

60. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin sağ kanattan açtığı ortada altıpas çizgisi üzerindeki Osimhen'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

65. dakikada Galatasaray, penaltıdan golü buldu. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ortasında top, Hollandalı stoper Baas'ın eline çarptı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından Fransız hakem Benoit Bastien, VAR'ın yardımıyla penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

70. dakikada atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Godts, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahası sol çaprazından boş kaleye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, uzak direğin yanından auta çıktı.

74. dakikada Gaaei'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, üst direğin dibinden auta gitti.

76. dakikada Galatasaray, penaltıdan farkı 3'e çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktası civarından çektiği şutta top, Ajax'ın futbolcusu Alders'in eline çarptı. Fransız hakem Benoit Bastien, bu pozisyonda direkt olarak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, rakip ağları sarsarak "hat-trick" yaptı: 0-3.

90+4. dakikada Sallai'nin uzun pasında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 3-0 kazandı.

