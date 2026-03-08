Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray-Liverpool maçını İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek

Galatasaray'ın, İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Emrah Oktay  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Galatasaray-Liverpool maçını İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 10 Mart Salı günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Gil Manzano yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Juan Martinez Munuera olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Guillermo Cuadra Fernandez görev yapacak. VAR odasında Fernandez'in yardımcılığını Valentin Gomez üstlenecek.

