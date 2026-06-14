TBMM Başkanı Kurtulmuş, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

[1/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. [2/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. [3/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. [4/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. [5/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. [6/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. [7/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. × [1/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. [2/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. [3/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. [4/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. [5/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. [6/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. [7/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

"Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için 187 yıldır büyük bir fedakarlık, cesaret ve özveriyle görev yapan Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."