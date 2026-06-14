TBMM Başkanı Kurtulmuş, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı

[1/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
[2/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
[3/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
[4/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
[5/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
[6/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
[7/7] Rize'de, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Rize Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.