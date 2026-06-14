İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarına İsrailli sivilleri yerleştirmek için Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımını aralıksız sürdürüyor.

İsrail iş makineleri Batı Şeria'da geniş çaplı yıkımlarına devam ediyor İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarına İsrailli sivilleri yerleştirmek için Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımını aralıksız sürdürüyor.

Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait iş makineleri ve buldozerler, Batı Şeria'daki Cenin kentinin güneybatısında yer alan Bartaa beldesinde geniş çaplı yıkımlar yapıyor.

İsrail yıkım ekipleri, toprakları gasbeden İsraillilere yeni yerleşim alanları açmak ve mevcut olanları genişletmek amacıyla beldedeki Filistinlilere ait binaları ve yapıları yerle bir ediyor.

Bartaa beldesinde altyapı ve bağlantı yollarının açılması için yıkımlar sürerken, Batı Şeria'nın birçok kent ve beldesinde Filistinlilere ait alanlardaki zeytin ağaçları kökünden sökülüyor ve araziler gasbedilmeye devam ediliyor.

İsrail yıkım ekipleri, 8 Haziran'da da aynı beldede 20 evi yıkmıştı.

Eski İsrail Savunma Bakanı'ndan Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine tepki

Eski İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Moşe Yalon, İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinde yayımlanan açıklamasında, Batı Şeria'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batı Şeria'yı ziyaret ettiğini ve sert izlenimlerle döndüğünü belirten Yalon, "Batı Şeria'yı avucumun içi gibi biliyorum. Orada yaşananlar sonsuza dek utanç verici hadiseler olarak hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik saldırılarına ve öldürme vakalarına rağmen hiçbir şekilde gözaltına alınmadığına dikkati çeken Yalon, söz konusu İsraillilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı "örgütlü ve sistematik şiddet" uyguladığını söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında son dönemde artış yaşanıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve 22 bin kişi de gözaltına alındı.

İsrail, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarımsal faaliyetlere ciddi kısıtlamalar getiriyor, Filistinliler için "ruhsat" alımını da zorlaştırarak neredeyse imkansız hale getiriyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan A bölgesinin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik B bölgesinin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan C bölgesinin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.