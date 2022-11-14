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Futbolun yıldızları Roma'daki 'Barış Maçı'nda bir araya geldi

Futbol dünyasının eski yıldız isimleri ve aktif kariyerlerini sürdüren oyuncular Roma’da düzenlenen özel 'Barış Maçı'nda oynadı.

Barış Seçkin   | 14.11.2022
Futbolun yıldızları Roma'daki 'Barış Maçı'nda bir araya geldi

Roma

Katolik yardım kuruluşlarının organizasyonuyla futbol dünyasının pek çok önemli yıldız ismi hem dünyada barış çağrısı yapmak hem de yaklaşık iki yıl önce hayatını kaybeden Arjantinli eski efsane oyuncu Diego Armando Maradona'yı anmak üzere özel maçta bir araya geldi.

Maçın başlama düdüğünden önce beyaz takım kaptanı Ronaldinho ile mavi takım kaptanı Ciro Ferrara zeytin ağacına toprak atarken, sık sık "Savaşa hayır" mesajı verildi.

"Barış için oynuyoruz" sloganıyla yapılan maçta, teknik direktörlüğünü Gianluigi Buffon'un yaptığı beyaz takım, Lola Maradona’nın yönettiği mavi takıma karşı mücadele etti.

Beyaz takımda Vincent Candela, Eric Abidal, Henrikh Mkhitaryan, Ivan Rakitic, Ronaldinho, Hugo Almeida, Hristo Stoickov ve Şota Arveladze da forma giydi.

Mavi takımda da Sebastian Frey, Ciro Ferrara, Diego Perotti, Gökhan İnler, Luigi Di Biagio, Vincenzo Iaquinta, Antonio Di Natale gibi isimler oynadı.

Karşılaşmayı mavi takım 4-3 kazandı.

Karşılaşma öncesi aralarında Luis Suarez, Lionel Messi, Ryan Babel, Paulo Dybala gibi yıldız futbolcuların bu müsabaka için gönderdiği mesajlar da stattaki skorboarddan yayınlandı.

Bu arada, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus da karşılaşma öncesi, özel maçta forma giyen futbolcuları ve organizasyon komitesini kabul etti.

Papa, görüşmede futbolcuların dünyanın farklı noktalarından bu maç için bir araya gelip barış çağrısı yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

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