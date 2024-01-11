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Futbolda Asya kıtasının en büyüğü Katar'da belli olacak

Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası AFC Asya Kupası'nda heyecan yarın başlayacak.

Abdulkadir Karakaya  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Futbolda Asya kıtasının en büyüğü Katar'da belli olacak

İstanbul

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilecek organizasyon, 12 Ocak-10 Şubat tarihlerinde Katar'da yapılacak.

Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.

Kupanın açılış maçında yarın Katar ile Lübnan, Lusail Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak.

Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.

6 grupta 24 takım sahne alacak

Katar'ın 1988 ve 2011 yıllarının ardından üçüncü kez ev sahipliği yapacağı Asya Kupası'nda 24 takım mücadele edecek.

6 grupta ilk 2'ye giren takımların doğrudan son 16 turuna yükseleceği turnuvada, en iyi 4 grup üçüncüsü de tur atlayacak.

Organizasyonda gruplar şu şekilde:

A Grubu: Katar, Çin, Tacikistan, Lübnan

B Grubu: Avustralya, Özbekistan, Suriye, Hindistan

C Grubu: İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Filistin

D Grubu: Japonya, Endonezya, Irak, Vietnam

E Grubu: Güney Kore, Malezya, Ürdün, Bahreyn

F Grubu: Suudi Arabistan, Tayland, Kırgızistan, Umman

Şampiyon takım 5 milyon dolar kazanacak

2023 Asya Kupası'nda toplam 14,8 milyon dolar para ödülü dağıtılacak.

Şampiyon olan takım 5 milyon, finalist 3 milyon, yarı finalistler ise 1 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.

Ayrıca, turnuvaya katılan bütün takımlara 200'er bin dolar verilecek.

Maçlar 9 statta yapılacak

Kupada oynanacak toplam 51 maç, 5 farklı şehirde yer alan 9 statta yapılacak.

Abdullah bin Khalifa ve Jassim bin Hamad statları hariç söz konusu tüm stadyumlar, 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarına da ev sahipliği yaptı.

StatŞehirKapasite
Al BaytAl Khor68.895
LusailLusail88.966
Al JanoubAl Wakrah44.325
Abdullah bin KhalifaDoha12.000
Al ThumamaDoha44.400
Ahmad bin AliAl Rayyan45.032
Education CityAl Rayyan44.667
Jassim bin HamadAl Rayyan15.000
Khalifa InternationalAl Rayyan45.857

En başarılı ülke Japonya

İlk kez 1956 yılında düzenlenen Asya Kupası'nda Japonya, en başarılı takım olarak dikkat çekiyor.

Japonya 1992, 2000, 2004 ve 2011 yıllarında kupaya uzanarak toplamda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Turnuvada Suudi Arabistan ve İran 3, Güney Kore 2, Katar, Avustralya, Irak, Kuveyt ve İsrail ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.

Katar, ünvanını koruma peşinde

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2019 AFC Asya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Katar, ev sahipliğini yaptığı turnuvada bir kez daha zafer yaşamak istiyor.

Kupanın en başarılı takımı olan ve 2019'da finalde kaybeden Japonya, yıldız futbolcu Heung-min Son önderliğindeki Güney Kore ve 2015'in şampiyonu Avustralya, organizasyonda iddiası olan takımlar arasında yer alıyor.

İtalya ile EURO 2020'yi kazanan teknik direktör Roberto Mancini'yi milli takımın başına getiren Suudi Arabistan ve kupada oynadığı tüm finalleri kazanan İran ise sürpriz yapabilecek ekipler olarak öne çıkıyor.

AFC Asya Kupası'nı daha önce kazanan takımlar şöyle:

YılŞampiyon
1956Güney Kore
1960Güney Kore
1964İsrail
1968İran
1972İran
1976İran
1980Kuveyt
1984Suudi Arabistan
1988Suudi Arabistan
1992Japonya
1996Suudi Arabistan
2000Japonya
2004Japonya
2007Irak
2011Japonya
2015Avustralya
2019Katar


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