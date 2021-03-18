Euro
8.72
Dolar
7.32
BIST 100
1,550.93
Altın
1,734.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Fransa'da oynayan futbolcular, milli maçlar için AB dışındaki ülkelere seyahat edemeyecek

Fransa'nın aldığı bu karar sonrası ülkedeki Türk futbolcuların durumu da merak konusu oldu.

Yusuf Özcan   | 18.03.2021
Fransa'da oynayan futbolcular, milli maçlar için AB dışındaki ülkelere seyahat edemeyecek

Paris

Fransa'da 1'inci ve 2'nci futbol liglerinde forma giyen oyuncular, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler nedeniyle Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerdeki milli maçlara katılamayacak.

Fransa Profesyonel Futbol Liginden (LFP) yapılan açıklamada, kulüplerin, kadrolarında yer alan futbolcuları mart ayında AB dışında oynanacak milli takım maçlarına göndermeme kararı aldığı kaydedildi.

Açıklamada, FIFA'nın 5 Şubat 2021 tarihli genelgesi ve Kovid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları hatırlatılarak, kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

FIFA'nın söz konusu genelgesine göre, ülkeye girişte en az 5 gün zorunlu karantina uygulaması varsa kulüpler, futbolcularını milli takıma göndermeme hakkına sahip oluyor.

Fransa'nın aldığı bu karar sonrası ülkedeki Türk futbolcuların durumu da merak konusu oldu.

İstisna uygulanmaması durumunda, Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile Le Havre'de oynayan Umut Meraş, A Milli Futbol Takımı'na çağrılmaları halinde Türkiye'deki maçlara gelemeyecek.

Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 24 Mart'ta Hollanda'yı, 30 Mart'ta ise Letonya'yı konuk edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Başbakanı Johnson yarın Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak
Fransa'da 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 20 bini aştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Almanya’da bazı eyalet başbakanları AB'de üretilen Kovid-19 aşılarının ihracatının durdurulmasından yana

Benzer haberler

Fransa'da 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Fransa'da 16 bölgede 20 Mart'tan itibaren tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Fransa'da oynayan futbolcular, milli maçlar için AB dışındaki ülkelere seyahat edemeyecek

Macron: İran, Viyana anlaşması ihlallerini artırarak nükleer durumu kötüleştirmeye son vermeli

Afrika'da Fransa'nın imajı kötüye giderken Türkiye yükseliyor

Afrika'da Fransa'nın imajı kötüye giderken Türkiye yükseliyor
Fransa'daki STK'den Diyarbakır annelerine ziyaret

Fransa'daki STK'den Diyarbakır annelerine ziyaret
İstanbul aşığı Fransız öğretmen animasyon filmiyle Türkiye'yi tanıtmayı amaçlıyor

İstanbul aşığı Fransız öğretmen animasyon filmiyle Türkiye'yi tanıtmayı amaçlıyor