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Fransa futbolunda sezonun en iyileri belli oldu

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2021-22 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünü, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Kylian Mbappe kazandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 16.05.2022
Fransa futbolunda sezonun en iyileri belli oldu Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Ankara

Fransa Profesyonel Futbolcular Birliği (UNFP) tarafından Paris'te düzenlenen törende, sezonun en iyileri ilan edildi.

Bu sezon 36 lig maçında 25, tüm kulvarlarda ise 36 gole imza atan PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe, art arda üçüncü kez yılın en iyi oyuncusu seçildi.

Olimpik Marsilya'nın sezon başında Arsenal'den kiraladığı William Saliba en iyi genç oyuncu, PSG'de forma giyen Gianluigi Donnarumma en iyi kaleci, Rennes'i çalıştıran Bruno Genesio ise en iyi teknik direktör ödülünün sahibi oldu.

Şampiyon PSG'nin yıldızları Lionel Messi ile Neymar'ın bulunmadığı sezonun en iyi ilk 11'inde ise şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma.

Defans: Nuno Mendes (PSG), William Saliba (Olimpik Marsilya), Marquinhos (PSG), Jonathan Clauss (Lens).

Orta saha: Dimitri Payet (Olimpik Marsilya), Aurelien Tchouameni (Monaco), Seko Fofana (Lens).

Forvet: Kylian Mbappe (PSG), Wissam Ben Yedder (Monaco), Martin Terrier (Stade Rennais).


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