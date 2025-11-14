Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle milli takım kampından ayrıldı
Fransız yıldız Kylian Mbappe, sağ ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle milli takım kampından ayrıldı.
Londra
Fransız Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Mbappe'nin sağ ayak bileğinde iltihaplanma olduğu ve bunun ayrıntılı bir değerlendirme gerektirdiği kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Mbappe, Fransa'nın Ukrayna'yı 4-0 yenerek FIFA 2026 Dünya Kupası bileti aldığı maçta 2 kez rakip fileleri havalandırmış ve kariyerinde 400 gole ulaşmıştı.
Mbappe ile birlikte Eduardo Camavinga da kas gerginliği nedeniyle Fransa Milli Takımı'nın pazar günü Azerbaycan ile oynayacağı eleme maçının kadrosundan çıkarıldı.
Mbappe ve Camavinga'nın milli aranın ardından Elche ile oynanacak lig maçında Real Madrid forması giymesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.