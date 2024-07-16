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Fransa Futbol Federasyonu, Arjantin Milli Takımı'nın ırkçı söylemlerini FIFA'ya taşıyacak

Fransa Futbol Federasyonunun (FFF), Arjantin Milli Takımı oyuncularının Fransız futbolculara yönelik ırkçı söylemlerini FIFA'ya taşıyacağı bildirildi.

Şilan Turp  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Fransa Futbol Federasyonu, Arjantin Milli Takımı'nın ırkçı söylemlerini FIFA'ya taşıyacak

Ankara

Arjantinli milli futbolcu Enzo Fernandez, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da (Copa America) Kolombiya'yı uzatma bölümü sonunda 1-0 yenerek şampiyon oldukları final maçının ardından elde ettikleri başarıyı kutladıkları anları sosyal medya hesabından başlattığı canlı yayında paylaştı.

Söz konusu canlı yayında Arjantinli futbolcuların, Fransa Milli Takımı'ndaki Afrika kökenli oyunculara yönelik ırkçı söylemler içeren bir şarkının bazı dizelerini söylediği anlar gündem oldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre FFF, söz konusu olayı FIFA'ya taşıma kararı aldı.

"Dinleyin, Fransa'da oynuyorlar ama hepsi Angola'dan geliyor, iyi koşacaklar" ve "Anneleri Nijeryalı, babaları Kamerunlu ama pasaportlarında Fransa yazıyor" gibi ırkçı ifadelerin bulunduğu aynı şarkıyı Arjantinli taraftarlar, Fransa'ya üstünlük kurarak 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazandıkları finalin ardından söylemişti.

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