Dolar
41.15
Euro
48.04
Altın
3,413.93
ETH/USDT
4,377.10
BTC/USDT
110,107.00
BIST 100
11,357.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.

Fatih Erel  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

İstanbul

Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 31 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 284

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275

3. Max Verstappen (Hollanda): 187

4. George Russell (Büyük Britanya): 172

5. Charles Leclerc (Monako): 151


Takımlar

1. McLaren: 559

2. Ferrari: 260

3. Mercedes: 236

4. Red Bull Racing: 194

5. Williams: 70

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle yoğunluk oluştu
Türkiye ve dünya gündemi
Fidan: Dünyanın soykırım olarak tanımladığı gerçeklik var, Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı kendi soykırımını kapatmak
Bakan Kacır: Türk gençleri artık çok iyi biliyorlar ki Türkiye'de onlara sunabileceğimiz her türlü imkan var
Emine Erdoğan: Bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum

Benzer haberler

Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

Formula 1'de sıradaki durak Hollanda

Bottas ve Perez, 2026 Formula 1 takviminde Cadillac için yarışacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet