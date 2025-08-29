Formula 1'de sıradaki durak Hollanda
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. etabı Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.
İstanbul
Hollanda'nın Zandvoort kentindeki 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın TSİ 16.00, yarış ise 31 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Sezonda şu ana kadar McLaren'den Oscar Piastri 6, Lando Norris 5, son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 2, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar:
1. Oscar Piastri (Avustralya): 284
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 275
3. Max Verstappen (Hollanda): 187
4. George Russell (Büyük Britanya): 172
5. Charles Leclerc (Monako): 151
Takımlar
1. McLaren: 559
2. Ferrari: 260
3. Mercedes: 236
4. Red Bull Racing: 194
5. Williams: 70