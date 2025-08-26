Dolar
Spor

Bottas ve Perez, 2026 Formula 1 takviminde Cadillac için yarışacak

Valtteri Bottas ve Sergio Perez, 2026 Formula 1 sezonunda Cadillac için yarışacak.

Emre Aşıkçı  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Bottas ve Perez, 2026 Formula 1 takviminde Cadillac için yarışacak

İstanbul

Cadillac'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Fin sürücü Bottas'ın ve Meksikalı pilot Perez'in 2026 yılı sürücü kadrosuna dahil edildiği duyuruldu.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Perez, Cadillac takımının parçası olmanın kariyerinde inanılmaz heyecan verici yeni bir bölüm olduğunu belirterek "İlk görüşmelerimizden itibaren bu projenin ardındaki tutku ve kararlılığı hissedebildim." ifadesini kullandı.

Bottas ise Cadillac takımı ile görüşmeye başladığı andan itibaren farklı duygular hissettiğini aktararak, "İddialı ama aynı zamanda gerçekçi bir şey. Bu sadece bir yarış projesi değil, uzun vadeli bir vizyon." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan otomobil üreticisi General Motors'un (GM) lüks araçlar tasarlayan ve üreten bir markası Cadillac, daha önce NASCAR dahil çeşitli motor spor yarışlarına katıldı.

Cadillac, gelecek yıl Formula 1 yarışlarında 11. takım olarak yer alacak.

