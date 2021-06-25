FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD şampiyon oldu
Voleybolda FIVB Milletler Ligi Kadınlar Dörtlü Finali'nde Brezilya'yı 3-1 mağlup eden ABD, şampiyon oldu.
Ankara
İtalya’nın Rimini şehrindeki organizasyonda Dörtlü Final'in ilk maçında Türkiye'yi 3-0 yenerek adını finale yazdıran ve şampiyonda daha önce 2018 ve 2019'da kupaya uzanan ABD, Brezilya ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 28-26, 23-25, 23-25 ve 21-25 set sonuçlarıyla kazanan ABD, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.