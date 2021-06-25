Euro
10.46
Dolar
8.76
BIST 100
1,391.86
Altın
1,781.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD şampiyon oldu

Voleybolda FIVB Milletler Ligi Kadınlar Dörtlü Finali'nde Brezilya'yı 3-1 mağlup eden ABD, şampiyon oldu.

Musa Samur   | 25.06.2021
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD şampiyon oldu

Ankara

İtalya’nın Rimini şehrindeki organizasyonda Dörtlü Final'in ilk maçında Türkiye'yi 3-0 yenerek adını finale yazdıran ve şampiyonda daha önce 2018 ve 2019'da kupaya uzanan ABD, Brezilya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 28-26, 23-25, 23-25 ve 21-25 set sonuçlarıyla kazanan ABD, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi
İtalya'da Kovid-19'un 'Delta' varyantının görülme sıklığı artıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 630 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Pakistan Başbakanı Han, Taliban üzerindeki etkilerinin azaldığını söyledi

Pakistan Başbakanı Han, Taliban üzerindeki etkilerinin azaldığını söyledi

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD şampiyon oldu

Afgan liderler, Pentagon'da Afganistan'ın geleceğini ele aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde üçüncü oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde üçüncü oldu
Voleybol 2022 CEV ve Challenge kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Voleybol 2022 CEV ve Challenge kupalarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti