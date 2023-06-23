Dolar
25.34
Euro
27.50
Altın
1,919.16
ETH/USDT
1,880.00
BTC/USDT
29,983.00
BIST 100
5,547.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay’da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nın ardından konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Fırtına Deresi'ndeki zorlu parkurda Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorlar

Raftingde kadın, erkek ve karma milli takımları, 26 Haziran-2 Temmuz'da İtalya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarını Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi'nde sürdürüyor.

Fikret Delal  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Fırtına Deresi'ndeki zorlu parkurda Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorlar Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Milli sporcular, milli takım antrenörleri Mustafa Ali Akbulut, Birol Tepe, Saniye Uyar Kırık ve Engin Göz yönetiminde Fırtına Deresi'nin azgın sularında günde çift antrenman yapıyor.

İtalya'da düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefleyen milliler, zorlu parkurda 4 saat boyunca zaman zaman akıntının tersine de kürek çekerek hazırlanıyor.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine, mayıs ayında Türkiye şampiyonası yaptıklarını, burada dereceye giren sporcular ve birinci olan ekipleri milli takım kampına aldıklarını söyledi.

Yaklaşık 10 gündür sporcuların Fırtına Deresi'nde şampiyonaya hazırlandığını belirten Kabakçı, "Bu parkur oldukça zorlu. Artan yağışlardan sonra su seviyesi yükselmiş. Sporcularımız bu tür parkurlara alışkınlar. Buradaki kampın ardından sporcularımızı İtalya'ya yolcu edeceğiz. Hedefimiz ülkemizi orada en iyi şekilde temsil edip, madalyalarla dönmek." diye konuştu.

Akbulut: "Fırtına Deresi, Türkiye'de en müsait kamp alanı"

Milli takım başantrenörü Mustafa Ali Akbulut, Rize'ye kamp için geldiklerini ifade ederek, "Burada çok iyi çalışıyoruz. Fırtına Deresi, Türkiye'de en müsait kamp alanı. Parkur da gayet güzel. Hedefimiz dünya derecesi almak. İnşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Milli sporculardan Nihat Taşkan, antrenmanlara devam ettiklerini kaydederek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye hedeflediklerini dile getirirken, Şara Akbayın ise 7 yıldan beri milli sporcu olduğunu belirterek, "Zorlu bir parkurda eğitim alıyoruz. Eğitimlerimiz güzel geçiyor. Üstüne kata kata gidiyoruz. Takım arkadaşlarımızın hepsi çok hırslı ve azimli. Çok iyi hazırlandık. Dünya Şampiyonası'na en iyiler katılıyor. Buradan bir şampiyon çıkacak. O da inşallah biz oluruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Uraloğlu: Trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık
Pençe operasyonu bölgesinde hastaneye kaldırılan yaralı asker şehit oldu
Başkentliler başıboş köpek sorununa çözüm bulunmasını istiyor
Türkiye yılın ilk 5 ayında 15,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Benzer haberler

Fırtına Deresi'ndeki zorlu parkurda Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorlar

Fırtına Deresi'ndeki zorlu parkurda Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorlar

Rize'nin 5 aylık çay ihracatı 7,4 milyon doları aştı

Rize ve Artvin'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Rizeli doğa fotoğrafçısı 2 bin 850 rakımlı buzla kaplı gölde yüzdü

Rizeli doğa fotoğrafçısı 2 bin 850 rakımlı buzla kaplı gölde yüzdü
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak
Rize'de meslek lisesi öğrencilerinden "taşınabilir ev" üretimi

Rize'de meslek lisesi öğrencilerinden "taşınabilir ev" üretimi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet