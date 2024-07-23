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Filistinli sporculardan, İsrail'in 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesi çağrısı

Filistin Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) yazdığı mektupta, İsrail'in sporcularının 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesini istedi.

Şilan Turp  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Filistinli sporculardan, İsrail'in 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men edilmesi çağrısı

Ankara

Filistin Olimpiyat Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, IOC başkanı Thomas Bach'a ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'ya mektup yazıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, mektupta, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının "olimpiyat ateşkesinin ihlali" olarak değerlendirilmesi ve 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısı yapıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na tepki olarak Rusya'nın Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kararıyla olimpiyatlardan çıkarıldığı hatırlatılan mektupta, "IOC ve FIFA, geçmişte olimpiyat ateşkesi ihlallerine karşı kararlı bir tutum sergilemiştir." ifadesi kullanılarak, aynı kuralın İsrail için de uygulanması istendi.

Mektupta, "yaklaşık 400 Filistinli sporcunun öldürüldüğü" kaydedilerek, "spor tesislerinin tahrip edilmesinin halihazırda ciddi kısıtlamalar altında olan Filistinli sporcuların durumunu daha da kötüleştirdiği" belirtildi.

IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların Paris Olimpiyatları'nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyurmuştu.

Olimpiyatlarda Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşlar kullanılamayacağı, her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkilinin oyunlar kapsamında Paris'e davet edilmeyeceği aktarılmıştı.

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