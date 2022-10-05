Dolar
18.57
Euro
18.37
Altın
1,717.20
ETH/USDT
1,350.40
BTC/USDT
20,137.00
BIST 100
3,484.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ın Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 yenmesiyle F Grubu'nda ilk dört sırada kalmayı garantileyerek çeyrek finale yükseldi.

Muhammed Boztepe   | 05.10.2022
"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Ankara

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'nın Lodz kentinde ikinci tur F Grubu'ndaki ikinci maçında Kanada ile karşılaştı.

Maçı, 25-22, 26-24, 28-26'lık setlerle 3-0 kazanan "Filenin Sultanları" çeyrek finale yükselmeyi garantilemek için grubundaki diğer maçları beklemeye başladı.

Milli takımı geçmesi muhtemel ülkelerden Dominik Cumhuriyeti'nin, Sırbistan'a 26-24, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 kaybetmesinin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu'nda iki maç kala adını çeyrek finale yazdırdı.

Grubundaki rakiplerinden Kanada'ya karşı set averajına sahip milli takım, Tayland, Dominik Cumhuriyeti ve Almanya'ya göre de daha iyi puana sahip olarak çeyrek final biletini almayı başardı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis'e yanıt
TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine Muhterem İnce seçildi
RTÜK "Şiddet ve Medya Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıkladı:
Vali Öner'den Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndaki tır kuyruğuna ilişkin açıklama
Kilis'in önemli lezzetlerinden "Şıhılmahşe" coğrafi işaretle tescillendi

Benzer haberler

"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

"Filenin Sultanları" FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ikinci turda ikinci galibiyet

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında Almanya'yı yendi

"Filenin Sultanları"nın FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. tur maç programı belli oldu

"Filenin Sultanları"nın FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. tur maç programı belli oldu
"Filenin Sultanları" grubu lider tamamladı

"Filenin Sultanları" grubu lider tamamladı
"Filenin Sultanları" son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

"Filenin Sultanları" son 16 turuna yükselmeyi garantiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet