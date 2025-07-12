A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Sırbistan ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü hafta dördüncü ve son maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.
Ankara
Apeldoorn şehrinde Omnisport Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Hollanda'yı 3-0 yenerek 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen ay-yıldızlı ekip, oynadığı 10 maçta 8 galibiyet elde etti ve 22 puanla 5. sırada yer aldı.
Maçlar sonunda sıralamada ilk 8'de yer alan ülkeler, final etabına kalacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.