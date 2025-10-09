Dolar
41.72
Euro
48.40
Altın
3,976.24
ETH/USDT
4,333.30
BTC/USDT
120,942.00
BIST 100
10,726.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

FIFA Başkanı Infantino, Gazze'de ateşkes çabaları için ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'yi tebrik etti

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeleri, yaptıkları iş birliğinden dolayı tebrik etti.

Mutlu Demirtaştan  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
FIFA Başkanı Infantino, Gazze'de ateşkes çabaları için ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'yi tebrik etti

İstanbul

Infantino, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Futbol Kulüpleri Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "ABD ve başkanı Donald Trump'ı, Katar, Mısır ve Türkiye'yi, ayrıca Orta Doğu'da barış sürecinin ilk aşamasında ateşkes ve anlaşmanın sağlanması için iş birliği yapan tüm ülkeleri tebrik ediyoruz. Barış, harika bir haber ve herkese yeni umut veriyor. Dünya çapında herkes artık bu barış sürecini tam olarak desteklemeli. Başkan Donald Trump, kararlı adımlarıyla kesinlikle Nobel Barış Ödülü'nü hak ediyor." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kurulda görüşülen konuların temelinde birlik ve beraberliğin yattığını da kaydeden Infantino, Orta Doğu'daki gelişmeleri öğrenmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan: Netanyahu'nun savaşı tekrar dayatma ihtimaline karşı uluslararası toplum teyakkuzda
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Özgürlük Filosu'ndaki 18 vatandaşın yarın dönmesinin beklendiğini bildirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği için kararlılıkla çalışmakta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti
Denizkurdu-I/2025 Tatbikatı devam ediyor

Benzer haberler

Bakan Fidan: Netanyahu'nun savaşı tekrar dayatma ihtimaline karşı uluslararası toplum teyakkuzda

Bakan Fidan: Netanyahu'nun savaşı tekrar dayatma ihtimaline karşı uluslararası toplum teyakkuzda

MİT Başkanı Kalın'ın katıldığı Gazze müzakerelerinde Türkiye'nin de yer alacağı görev gücünün çalışmaları ele alındı

İsrail devlet televizyonu KAN, basına sızan ateşkes taslağını paylaştı

Hamas Müzakere Heyeti Başkanı: Arabulucular ve ABD'den Gazze’deki savaşın sona erdiğine dair garanti aldık

Hamas Müzakere Heyeti Başkanı: Arabulucular ve ABD'den Gazze’deki savaşın sona erdiğine dair garanti aldık
BM: 170 bin tonluk gıda, ilaç ve diğer malzemeler Gazze için hazır bekliyor

BM: 170 bin tonluk gıda, ilaç ve diğer malzemeler Gazze için hazır bekliyor
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Arslan ve Şimşek, Antalya'ya döndü

İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Arslan ve Şimşek, Antalya'ya döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet