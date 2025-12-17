Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplamda 727 milyon dolar dağıtacak.

Emre Aşıkçı  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
FIFA, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere toplam 727 milyon dolar dağıtacak Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

İstanbul

FIFA'dan yapılan açıklamada, 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelere, Katar 2022'de dağıtılan tutarın yüzde 50 fazlasının ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, şampiyon olan ülkenin 50 milyon dolar, ikinci takımın 33 milyon dolar, üçüncünün ise 29 milyon dolar kazanacağı aktarıldı.

Elemeleri geçen her takımın 1,5 milyon dolar, turnuvada en kötü performans gösteren ülkenin de toplamda 9 milyon dolar alacağı bildirildi.

Böylece, Dünya Kupası'na katılan her takım en az 10,5 milyon dolar gelir elde edecek.

