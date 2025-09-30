Dolar
Fenerbahçe-Nice maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibini konuk edeceği maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Fatih Erel  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Fenerbahçe-Nice maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek

İstanbul

UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

