Euro
9.03
Dolar
7.42
BIST 100
1,542.45
Altın
1,854.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal ile anlaştığını açıkladı

KAP'ta yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır." denildi.

Berad Büyük   | 24.01.2021
Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal ile anlaştığını açıkladı Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi konusunda İngiltere'nin Arsenal Kulübü ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır." denildi.

3,5 yıllık sözleşme

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Arsenal Kulübünden bonservissiz şekilde transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Rüya gerçek oldu" başlıklı açıklamada, "Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe'miz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Konseyi Başkanı Michel aşı teslimatındaki gecikmeler nedeniyle ilaç firmalarını uyardı
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan 'yeme içme sektöründe normalleşme için erken' uyarısı
İnaktif aşıların 6,5 milyon dozu yarın sabah Türkiye'de olacak
Kovid-19'u yenen ebe Gürkaş: Kas ağrılarım o kadar çoktu ki kalp krizi geçirdiğimi düşündüm
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 329 bini geçti

Benzer haberler

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal ile anlaştığını açıkladı

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal ile anlaştığını açıkladı

Fenerbahçe'nin ligde konuğu Hes Kablo Kayserispor

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye devre arasında katılacak

Fenerbahçeli futbolcu Diego Perotti: Dizimde hiçbir sorun yok

Fenerbahçeli futbolcu Diego Perotti: Dizimde hiçbir sorun yok
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil mesajı: Evin oğlu evinde başarılı olacaktır

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan Mesut Özil mesajı: Evin oğlu evinde başarılı olacaktır
Erol Bulut: Mesut Özil en kısa zamanda aramızda olacak

Erol Bulut: Mesut Özil en kısa zamanda aramızda olacak