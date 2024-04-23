Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak
VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul
Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Müsabaka, ASpor'dan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 8 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Turu geçen ekip, MKE Ankaragücü-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.
Trabzonspor çeyrek finalde RAMS Başakşehir'i, VavaCars Fatih Karagümrük de Galatasaray'ı elemişti.