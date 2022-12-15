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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Fas Kralı'ndan, Fransa ile yarı final oynayan milli takıma övgü

Fas Kralı 6. Muhammed, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde dün Fransa karşısında sahaya çıkan Fas Milli Takımı'nın başarılarından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Khalid Mejdoup, Halime Afra Aksoy   | 15.12.2022
Fas Kralı'ndan, Fransa ile yarı final oynayan milli takıma övgü

Rabat

Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan habere göre Kral 6. Muhammed, takım kaptanı Romain Saiss ile teknik direktör Walid Regragui ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmelerde "Atlas Aslanları" lakabıyla tanınan Fas Milli Takımı'nın "üstün başarılarına" övgüde bulunan Kral, takıma, bir sonraki maçında başarılar diledi.

Fas Kralı, teknik direktör Regragui'nin takımın liderliğini üstlenmesinden sadece birkaç ay sonra uyum ve mücadele ruhuna sahip oyunculardan oluşan bir takım kurmayı başardığını, Dünya Kupası'nda üstün bir başarı kazanmasını sağladığını ifade etti.

6. Muhammed ayrıca dünkü karşılaşmanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da telefonla arayarak, Fransa Milli Takımı'nın finale yükselmesinden dolayı tebrik etti.

Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nın dünkü yarı final maçında Fransa'ya 2-0 mağlup olarak elenen Fas'ın final hedefi gerçekleşmedi. Fas, 17 Aralık Cumartesi günü Hırvatistan ile üçüncülük karşılaşması oynayacak.

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